"بلدي التاني".. محمد رمضان يصل لبنان برفقة نجله

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه فيديو له برفقة نجله علي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وظهر رمضان وهو يوثق لحظة وصوله بطائرة خاصة إلى بيروت عاصمة لبنان.









وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "لحظة وصولي اليوم إلى بلدي الثاني #بيروت #لبنان".









وظهر محمد رمضان، فى الفيديو وهو يهتم بمظهر نجله علي، حيث حرص على ربط حذائه، حتى لا يسقط على الأرض وهو يهبط من سًلم الطائرة.

ذكر أن محمد رمضان، احتفل بنجاح حفله الأخير، في الساحل الشمالي الذي أقيم يوم 20 أغسطس الجاري ونشر فيديو من الحفل وكتب تعقيباً "الحمد لله أكبر حضور جماهيري في 2021 بلا منازع".



