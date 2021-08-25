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في قضية فساد القمح.. السجن 10 سنوات لأمين ومالك شونة ببني سويف

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قضت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار محمد سمهان، وعضوية المستشارين حسام الصياد ومحمد الحسيني وسامح السروجي وعضو النيابة ضاحي ربيع ضاحي، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا لفنى تخزين بالشركة العامة للصوامع والتخزين أمين شونة الأصدقاء بأهناسيا، وغيابيا لمالك شونة الأصدقاء بأهناسيا.

وألزمت محكمة جنايات بنى سويف المتهمين برد 73 مليونا و202 ألف جنيه، وعزل المتهم الأول من الوظيفة، وحظر مزاولة المتهم الثاني للنشاط الاقتصادى محل الجريمة لمدة 3 سنوات، وذلك لقيامهما باختلاس 10 آلاف طن قمح بقيمة 36 مليونا و601 ألف جنيه المملوك للهيئة العامة للسلع التموينية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد القمح.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "م.م" فنى تخزين بالشركة العامة للصوامع والتخزين أمين شونة الأصدقاء بأهناسيا "محبوس"، و"خ.ع" هارب مالك شونة الأصدقاء بأهناسيا، إلى المحاكمة الجنائية وذلك لقيام الأول باعتباره موظفا عموميا ومن الأمناء على والودائع باختلاس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس كمية من القمح مقدارها 10094.092 طن، بقيمة 36 مليونا و601 ألف و177 جنيها، والمملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية والمسلمة إليه بسبب وظيفته لإيداعها في الشونة جهة عمله، إلا إنه اختلسها لنفسه.

واشترك المتهم الثانى بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة وساعده بأن مكنه من إخراج كمية القمح محل الاتهام، والتي أودعت بالشونة المملوكة له، حتى يتمكن من اختلاسها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

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فساد القمح القمح اخبار مصر اخبار بني سويف اخبار الحوادث

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