أشرف زكي يوجه الشكر لمحافظ القاهرة لهذا السبب

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على الاستجابة السريعة لمطالبه بشأن الرسوم الخاصة بالتصوير السينمائي والدرامي في شوارع المحافظة.



وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "كانت هناك استجابة سريعة من مكتب المحافظ وقمنا بزيارته اليوم الأربعاء مع وكيلي لجنة الإعلام والثقافة في مجلسي النواب والشيوخ".



وأضاف "محافظ القاهرة أبدى دعمه الكامل للأعمال الدرامية وإعادة صياغة القرارات الخاصة بالرسوم وأعلن دعمه الكامل للفن والإبداع".



وفي تصريحات سابقة قال نقيب المهن التمثيلية، إن محافظ القاهرة أعن عن إعادة تقييم قيمة رسوم التصوير السينمائي والدرامي في شوارع المحافظة، بما يتفق مع طبيعة العمل، مع إعلان دعمه الكامل للسينما والدراما، موجها الشكر لمحافظ القاهرة على تفهمه ودعمه لصناع السينما.



وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن محافظة القاهرة ستقر رسوما، لكن ستكون قيمته مناسبة لنا، معقبًا: "نحن لسنا معترضين على دفع رسوم لكن لما لا يعيق العملية الإنتاجية، مؤكدا أن الأعمال الدرامية تلعب دورا في الترويج للبلد".



ووجه رسالة إلى صناع الدراما قائلا: "أبشركم بتقديم دعم كامل من محافظة القاهرة، ومن المقرر عقد جلسة تفصيلية مع محافظ القاهرة بشأن قيمة الرسوم.





