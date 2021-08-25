انطلاق معسكر الترسانة في الاسماعيلية





دخل فريق الترسانة في معسكر مغلق في الاسماعيليه ابتداءً من اليوم الاربعاء استعداداً للموسم الجديد بقياده طارق السيد .



وانطلقت مؤخرا فترة إعداد الترسانة بمشاركة أكثر من 25 لاعب وعدد من الناشئين .





قد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خاض أول دياته ضد نادي لاڤيينا التي انتهت بخساره الشواكيش بأربعة أهداف مقابل هدف .



كما لعب الشواكيش ضد اكاديميه اللاعبين الافارقه وفاز الشواكيش بأربعه أهداف مقابل لا شئ .



ومع الماظه بعد اعذاز فريق ضباء الاماراتي وفاز الشواكيش بثلاثيه نظيفه، وأخر ودياته ضد نادي العامريه الاماراتي وخسرها الفريق ٢/٣ .



وضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم ( محمود رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود ) .