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انطلاق معسكر الترسانة في الاسماعيلية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
ميادة كرم
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دخل فريق الترسانة في معسكر مغلق في الاسماعيليه ابتداءً من اليوم الاربعاء استعداداً للموسم الجديد بقياده طارق السيد .

وانطلقت مؤخرا فترة إعداد الترسانة بمشاركة أكثر من 25 لاعب وعدد من الناشئين .


قد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خاض أول دياته ضد نادي لاڤيينا التي انتهت بخساره الشواكيش بأربعة أهداف مقابل هدف .

كما لعب الشواكيش ضد اكاديميه اللاعبين الافارقه وفاز الشواكيش بأربعه أهداف مقابل لا شئ .

ومع الماظه بعد اعذاز فريق ضباء الاماراتي وفاز الشواكيش بثلاثيه نظيفه، وأخر ودياته ضد نادي العامريه الاماراتي وخسرها الفريق ٢/٣ .

وضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم ( محمود رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود ) .

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