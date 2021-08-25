منتخب الدقهلية يتخطى منتخب دمياط ويلاقى جنوب سيناء





حقق منتخب الدقهلية فوزا هاما وصعبا على حساب منتخب دمياط بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما على ستاد رأس البر بدمياط.



أحرز أهداف منتخب الدقهلية إسلام حمدينو وأحمد عبدالعال ووليد عطية بينما أحرز أحمد حمدان و أحمد سميح هدفى منتخب دمياط



أدار اللقاء طاقم تحكيمى تابع لمنطقة بورسعيد بقيادة محمد الشناوى و عاونه كلا من محمد شفيق ، محمد سعيد.



جدير بالذكر أن المباراة شهدت إبتلاع أحمد حمدان لاعب منتخب دمياط لسانه وتم إسعافه ونقله على الفور للمستشفي لتلقى العلاج اللازم.



بهذا الفوز يلاقى منتخب الدقهلية فى المباراة المقبلة نظيره منتخب جنوب سيناء.