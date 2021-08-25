"الأعلى للأثار" يُفجر مفاجأة عن سبب هدم قصر أندراوس باشا (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، سبب إزالة قصر أندراوس باشا التاريخي بكورنيش النيل، قائلًا: "هناك شواهد وبقايا واضحة لمعبد روماني أسفل قصر أندراوس باشا التاريخي بالأقصر، وهذا بمثابة كشف أثري جديد"، مشيرا إلى أن القصر صدر له قرار إزالة بعدما أصبح آيلا للسقوط، نتيجة أعمال حفر جرت أسفله نفذها لصوص يحاكمون حاليا.



وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،:"سيتم رفع الحفائر الآثرية لبقايا معبد روماني عقب نهاية الإزالة بالكامل خلال الأيام المقبلة".



وفيما يتعلق بموعد احتفالية طريق الكباش، قال إنه سيكون قبل نهاية العام الجاري وتحديدا في نوفمبر القادم الذي يوافق العيد القومي لمحافظة الأقصر ومرور 100 عام على الكشف توت عنخ آمون.



وفي السياق ذاته، أعلن أنه خلال شهر سبتمبر المقبل سيتم الإعلان عن كشف آثري سيبهر العالم، وذلك استئنافا لسلسلة الاكتشافات في منطقة سقارة الآثرية.

