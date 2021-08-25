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موانئ البحر الأحمر تتداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
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اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (11) سفن وتم تداول (64000) طن بضائع و(121) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (28000) طن بضائع و(71) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (36000) طن بضائع و(50) شاحنة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Levroso وعلى متنها 26 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم بينما تغادر السفينة Deniz-M وعلى متنها 35 ألف طن فوسفات متجهة للهند واستقبل الميناء بالأمس السفينة امل .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان وغادرت السفينتين عمان وسينا فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة Banyas 3 وعلى متنها 365 سيارة بوزن 903 طن قادمة من جدة .

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