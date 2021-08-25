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دكرنس يبدأ معسكره التدريبى اليوم بالإسماعيلية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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يتوجه الفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى اليوم إلى محافظة الإسماعيلية إستعدادا لإنطلاق معسكره التدريبى قبل إنطلاقة الموسم الكروى الجديد.

ويتولى قيادة دكرنس حسام عبدالعال والذى يسعى للوصول من خلال المعسكر إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية لدى جميع اللاعبين الذين تم الإستقرار على قيدهم مابين من إستمر من الموسم الماضى واللاعبين الجدد الذين تم ضمهم مع بداية فترة إعداد الفريق.

ومن المقرر أن يفتتح دكرنس ودياته خلال المعسكر بمواجهة الترسانة يوم الجمعه ثم يواجه الإثنين فريق المريخ ببورسعيد ثم سكة حديد الإسماعيلية ومباراة ودية رابعة يختتم بها معسكر الفريق الذى يستمر لمدة 12 يوما.

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