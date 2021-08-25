البرازيل توافق على حضور 12 ألف مشجع أمام الأرجنتين

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه سيسمح بحضور 12 ألف متفرج لمواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل، في أول خطوة نحو عودة الجماهير بسعة الملاعب الكاملة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان "ستكون المباراة أول وأهم اختبار لحضور المشجعين في الأحداث الرياضية الكبرى في ولاية ساو باولو".

ومن المقرر إقامة المباراة في ملعب كورنثيانز في الخامس من سبتمبر (أيلول).

وتبلغ سعة الإستاد أكثر من 48 ألف متفرج.

وتقام منافسات كرة القدم البرازيلية دون حضور مشجعين منذ بدء جائحة كوفيد-19 العام الماضي.

وستكون مباراة البرازيل ضد الأرجنتين واحدة من بين ثلاث مباريات سيلعبها كل منتخب في أمريكا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم 2022 خلال الفترة 2-9 سبتمبر (أيلول).

لكن روابط الدوري في إنجلترا وإسبانيا قالت إنها "لن تسمح للاعبيها بالسفر لخوض هذه المباريات بسبب قيود الحجر الصحي المفروضة عند عودة اللاعبين، ما سيتسبب في غيابهم عن بعض المباريات".