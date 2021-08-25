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110 آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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حذر الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة، من عدم تسجيل طلاب المرحلة الأولى لرغباتهم في تنسيق القبول بالجامعات، مؤكدًا أن ذلك سيفقدهم فرصة الالتحاق بالكليات، مناشدهم بسرعة الدخول على الموقع قبل انتهاء الوقت المحدد.

وأوضح طنطاوي في تصريحات صحفية، أن هناك فرصة لطلاب الدور الثاني، بعد اجتياز الامتحانات بنجاح، وسيتم تنسيقهم وفق الحد الأدنى المعلن.

وأوضح الطنطاوي ن إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم التسجيل ضمن المرحلة الأولى 118 ألف و320 طالبًا وطالبة، وتم تسجيل رغبات 110 آلاف فقط، ومازال هناك 8 آلاف طالب لم يسجلوا حتى الآن.

وأكد مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة، أن وزير التعليم العالي سيعلن نتيجة المرحلة الأولى، السبت المقبل، وتحديد بداية المرحلة الثانية، والحد الأدنى لكل شعبة.

وشهد مكتب التنسيق والتحويلات المركزي بجامعة المنصورة، إقبالًا ضعيفًا من الطلاب الحاصلين على الثانوية، خلال اليوم الأخير لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى.

وخصصت جامعة المنصورة، 5 معامل، و150 جهاز حاسب آلي، و150 مدخل بيانات، لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات التنسيق اخبار مصر

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