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الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض، اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عبّاس بافقيه وعدداً من مسؤولي الهيئة.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال إلى شرح من معالي محافظ الهيئة حول الأهداف الاستراتيجية للهيئة والبرامج والمشاريع المنبثقة منها.

ونوه سموه بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تنظيم استخدام عقارات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، وحمايتها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.

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