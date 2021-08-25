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7 تغييرات دفعة واحدة .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة قوية ضد نظيره فريق أسوان في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري 2020 – 2021، وذلك يوم الجمعة المقبل، في الجولة 34 من المسابقة المحلية.

       

وفشل الأهلي في الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما أحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، خلف غريمه الزمالك الذي حصد لقب البطولة بشكل رسمي بعدما تصدر الترتيب برصيد 79 نقطة.

 

وتنطلق مباراة الأهلي مع أسوان في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة  الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

 

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

 

 

في حراسة المرمى: علي لطفي.

 

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

 

الوسط: أكرم توفيق، أليو ديانج.

 

وسط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر.

 

وفي الهجوم: محمد شريف.

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