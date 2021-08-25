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مصرع مُعلمة إثر سقوطها من بلكونة منزلها في الشرقية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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لقيت "مسنة" مصرعها اليوم إثر سقوطها من بلكونة منزلها بالطابق الثاني بعد اختلال توازنها بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مركز شرطة الإبراهيمية يفيد تلقي المركز بلاغا بسقوط " أرزاق. ا" 62 عاما مدرسة على المعاش من بلكونة الطابق الثاني بمنزلها بمدينة الإبراهيمية ما أدى لوفاتها في الحال.

وانتقلت قوة من مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين سقوط المعلمة الراحلة إثر اختلال توازنها.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعية لمعاينة الجثة والتصريح بالدفن.

الكلمات المفتاحية

مصرع معلمة بلكونة الشرقية

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