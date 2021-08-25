منها التوت البري.. استشاري تغذية: النباتات الطبية مضادات للسرطان (فيديو)

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك نباتات طبية تعمل على زيادة معدل الحرق داخل الجسم مثل التوت البري، مشيرًا إلى أن هذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضًا، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة.



وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء: "الطعام السريع والسندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية"، مشددًا علي عدم وجود أي أعراض جانبية للكورس، لأنه يحتوي على فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر.



وأشار إلى أن مريض السمنة لا يتمتع بحرية أو رفاهية اختيار ملابسه، ويفرض عليه أي ملابس، لمجرد أنها تناسبه من ناحية المقاس فقط، خلاف الأمراض الكثيرة التي تحدث بسبب مرض السمنة.