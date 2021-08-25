Advertisements

أسعار الألمنيوم تسجل أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
Advertisements
سجلت أسعار الألمنيوم أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، لترفع مكاسبها من بداية العام إلى 32%.

وقد أدى حريق في أحد أكبر مصانع الألمنيوم في جامايكا إلى دعم الأسعار.

واحتل الألمنيوم المرتبة الثانية بعد القصدير في أحجام العقود المتداولة في بورصة لندن للمعادن، التي سجل فيها اليوم أعلى مستوى منذ أبريل 2018.

أما في شنغهاي وفي التداولات المقومة باليوان، سجل المعدن أعلى مستوى منذ 2008.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين

منذ حوالي 6 ساعات

7 تغييرات دفعة واحدة .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يومين

الزمالك يدخل في مفاوضات جادة لضم ثلاثي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - جلسة نارية في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 19 ساعة

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - نجم آخر يقترب من الرحيل عن الأهلي نهائيًا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقد مع نجم الفريق بشكل رسمي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر مفاجىء يقرب كيليان مبابي من ريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:50 م

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

07:51 م

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

08:26 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل - جلسة نارية في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

08:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements