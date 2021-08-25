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تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن فيورنتينا توصل لإتفاق مع ريال مدريد على ضم أحد نجومه هذا الصيف.


وأوضح رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن فيورنتينا توصل لاتفاق لضم الظهير الأيمن لريال مدريد ألفارو أودريوزولا، خلال الميركاتو الحالي.

 

وأكد رومانو أن الإتفاق بموجبه سينتقل أودريوزولا الى فيورنتينا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي (يونيو 2022)، في انتظار موافقة اللاعب.

 

وأضاف رومانو أن فريق ليل الفرنسي يرغب هو الآخر بالتوقيع مع اللاعب صاحب الـ25 عاماً.

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