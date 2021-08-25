مقتل 16 جندي وإصابة 9 في هجوم لجماعة "بوكو حرام" بالنيجر

أعلن دفاع النيجر عن مقتل 16 جندي وإصابة 9 بعد هجوم إرهابي على موقع عسكري بجنوب البلاد، قامت به جماعة بوكو حرام.





وقالت الوزارة فى بيان أوردته وكالة رويترز للأنباء فى نسختها الإنجليزية اليوم الأربعاء: إن نحو 50 من عناصر الجماعة الإرهابية قتلوا خلال القتال فى مدينة ديفا الواقعة جنوب شرقي النيجر مشيرة إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة.





يذكر أن فى ديسمبر الماضي نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مشابها أدي إلى مقتل 28 شخصًا وإحراق 800 منزل في منطقة ديفا.



