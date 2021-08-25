Advertisements

مقتل 16 جندي وإصابة 9 في هجوم لجماعة "بوكو حرام" بالنيجر

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 
 
 
أعلن دفاع النيجر عن مقتل 16 جندي وإصابة 9 بعد هجوم إرهابي على موقع عسكري بجنوب البلاد، قامت به جماعة بوكو حرام.

وقالت الوزارة فى بيان أوردته وكالة رويترز للأنباء فى نسختها الإنجليزية اليوم الأربعاء: إن نحو 50 من عناصر الجماعة الإرهابية قتلوا خلال القتال فى مدينة ديفا الواقعة جنوب شرقي النيجر مشيرة إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة.

يذكر أن فى ديسمبر الماضي نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مشابها أدي إلى مقتل 28 شخصًا وإحراق 800 منزل في منطقة ديفا.

أخبار تهمك

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 19 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات جادة لضم ثلاثي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من المحكمة بشأن المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - نجم آخر يقترب من الرحيل عن الأهلي نهائيًا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

7 تغييرات دفعة واحدة .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مؤشر مفاجىء يقرب كيليان مبابي من ريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - جلسة نارية في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقد مع نجم الفريق بشكل رسمي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:50 م

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

07:51 م

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

08:26 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل - جلسة نارية في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

08:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements