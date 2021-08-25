إجراء عملية جراحية بالمخ للطفلة التي تعرضت للاغتصاب في الشرقية





وبعد البحث عنها وجدوها مصابة بحالة إعياء شديدة وكسور وكدمات وملقاه داخل أحد العمائر السكنية تحت الإنشاء. واتهم الأب "صبي" يعمل بائع مناديل ويبلغ من العمر 16 عاما باستدراج ابنته واغتصابها وتكرها داخل العمارة السكنية قبل أن يلوذ بالفرار.

أجرى فريق طبي بمستشىفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، عملية جراحية بالمخ لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، والتي تعرضت للاغتصاب والاعتداء عليها من قبل صبي يبلغ من العمر 16 عامًا ويعمل بائع مناديل، بعدما باستدراجها واختطافها واغتصابها داخل عمارة تحت الإنشاء، ثم قام بإلقائها من مكان مرتفع.وكانت الطفلة قد أصيب بكسر في الجمجمة وكدمات، وقام فريق طبي ضم تخصصات المخ والأعصاب والنساء والتواليد والمسالك البولية بتوقيع الكشف الطبي عليها لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لها.تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا من رجل يعمل حارس عقار بأحد العمائر السكنية بمدينة الزقازيق، يفيد بتغيب ابنته 4 سنوات بعد خروجها للهو بمحيط مكان عمله.