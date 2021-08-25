جوكر الأهلي أم فيراري الزمالك.. البدري في حيرة بسبب بديل محمد صلاح

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، تجهيز بدائل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في قائمة الفراعنة تحسباً لعدم وجوده فى القائمة بشكل نهائي بعد خطاب ليفربول.

ورفض نادي ليفربول تواجد محمد صلاح في معسكر منتخب مصر القادم، بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر ثنائي لتعويض غياب محمد صلاح هم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وحسين الشحات لاعب الأهلي.

ويواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة فى تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم فى البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.