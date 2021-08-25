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تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الخميس

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس ليوم غدا الخميس، حيث تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة وارتفاعا في نسبة الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (5:3) درجة حيث تتجاوز 88% ببعض المناطق.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الخميس ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

كما كشفت الهيئة عن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق سانت كاترين وشلاتين وحلايب على فترات متقطعة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ٣ أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدا الخميس، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

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