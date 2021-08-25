ساوثهامتون يحسم صفقة جديدة

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، عن اتمامه لعملية التعاقد مع المدافع البرازيلي لينكو.





وذكر ساوثهامبتون أن لينكو ( 24 عاما) انضم إلى الفريق قادما من تورينو بعدما وقع على عقد لمدة أربعة أعوام، ليصبح بذلك إضافة جديدة لفريق المدرب النمساوي رالف هازنهوتل.





وأضاف أن لينكو بدأ مسيرته في فئات الناشئين بفريق بوتافوجو، قبل أن ينضم إلى ساو باولو، الذي حصل من خلاله على فرصة اللعب في الفريق الأول عام 2015.





وأوضح أن لينكو الذي يحمل كذلك الجنسية الصربية، شارك في 25 مباراة مع ساو باولو قبل أن ينتقل إلى تورينو الإيطالي في عقد لمدة خمسة أعوام في 2017.





من جانبه، قال لينكو: "أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا، كان حلمي منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم أن ألعب في الدوري الإنجليزي في فريق مثل ساوثهامبتون، لم يكن حلمي أنا فقط بل كل عائلتي أيضا".





وأضاف: "لقد نشأت في البرازيل وكرة القدم مختلفة هناك عن ما وجدته في إيطاليا التي تعلمت فيها أن يكون تركيزي على أسلوب اللعب، كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي، بالنسبة لي كرة القدم الإنجليزية هي الأكثر اكتمالا".





وحصد ساوثهامبتون نقطة واحدة من مباراتين خاضهما حتى الآن في الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام إيفرتون 1 / 3 في المرحلة الأولى من المسابقة، قبل أن يتعادل في المرحلة الثانية بنتيجة 1 / 1 مع مانشستر يونايتد.



