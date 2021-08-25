عاجل - جلسة نارية في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

تعقد لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القادمة في حضور محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.





واستقرت اللجنة على الاجتماع بموسيماني عقب مباراة أسوان القادمة ببطولة الدوري مباشرة وذالك لمناقشة العديد من الملقات أبرزها صفقات الأهلي الصيفية والراحلين والمعارين.





ومن المفترض أن يتوجه موسيماني لبلاده جنوب أفريقيا السبت المقبل عقب انتهاء دوري هذا الموسم لقضاء أجازة لمدة أسبوع من أسرته، قبل العودة والاستعداد لبطوبة كأس مصر.





وحسم التعادل الإيجابي يثلاثة أهداف لمثلهما نتيجة مبارة الأهلي والجونة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري المصري الممتاز يالغردقة.



