وزيرة البيئة تكشف عدد محطات توليد الطاقة الكهربائية المرتبطة بالشبكة القومية

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن إجمالي عدد محطات توليد الطاقة الكهربائية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وصل لعدد 25 محطة.





جاء ذلك عقب إعلان وزيرة البيئة الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر بمحطة كهرباء عيون موسي الواقعة فى محافظة السويس، حيث تم ربط عدد (2) وحدة انتاج بعدد (2) مدخنة، ورصد كلا من أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والجسيمات الصلبة الكلية، والظروف المرجعية. وبهذا فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة السويس 15 منشآة بعدد 62 مدخنة.



