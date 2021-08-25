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"عملاق ومفترس".. تفاصيل اكتشاف بعثة مصرية لحوت برمائي (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات في جامعة المنصورة، التفاصيل المتعلقة باكتشاف أحد الحفريات لحوت برمائي عن طريق بعثة مصرية خالصة.

وقال "سلام" في حواره عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء إنه من المعروف أن الحيتان من الثدييات البرية التي كانت تعيش على البر من حوالي 50 مليون سنة، ثم أصبحت بيئتها في قيعان المحيطات وأصبح أضخم كائن عاش في البحار ممثلًا في الحوت الأزرق.

وأضاف: "قدرنا كفريق بحثي نوثق حفرية جديدة لنوع من أنواع الحيتان البرمائية وقدرنا نقوم بمقارنتها وعرفنا من من خلال المقارنات أننا أمام نوع وجنس جديد لم يكتشف من قبل وقمنا بتسميته، واكتشفنا من الصفحات التشريحية أنه كان ملك البحار ومن المفترسين العمالقة وتم ذلك بأيادي علماء مصريين خالصة لتسطير سطر جديد في التاريخ العلمي لتطور الحيتان".

الكلمات المفتاحية

حوت برمائي بعثة مصرية أستاذ حفريات

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