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موعد مباراة المغرب والسودان في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستقبل ملعب مولاي عبدالله مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب الأول لكرة القدم بالمغرب ونظيره السودان ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث تصفيات كأس العالم.

ويقع منتخب السودان والمغرب مع منتخبات غينيا وغينيا بيساو.
 

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