موعد مباراة الجزائر وجيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر

يستقبل ستاد موستبها تاشكير مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب الأول للجزائر ونظيرة جيبوتي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.





ويقع منتخب الجزائر برفقة النيجر وبوركينا فسو وجيبوتي.



