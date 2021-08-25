مدير عام الدفاع المدني يقف على سير العمل بالمديرية في منطقة حائل

تفقد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، في زيارة شملت بعض المراكز الميدانية ومركز التدريب، واطلع على عرض مرئي لأبرز الجهود الميدانية وأعمال السلامة.





ونقل معاليه تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لمنسوبي مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، وثمّن أدوارهم البطولية في مواجهة الأخطار، متمنيا لهم التوفيق لخدمة وطنهم وحماية مقدراته.