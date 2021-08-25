السفير المغربي: مصر تشهد نهضة كبيرة بقيادة الرئيس السيسي.. إنجازات نفخر بها

قال السفير أحمد التازي، سفير المغرب بالقاهرة، إنه يعاين ويتابع النهضة الكبيرة التي تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن ما حقق خلال 7 سنوات في مصر شيء يدعو للفخر، فأولًا هذا يصب في صالح الأشقاء المصريين، وأيضًا في إطار التنمية المستدامة التي تنظر إليها دائمًا القيادة السياسية المصرية.





وأضاف، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن الرئيس السيسي يمتلك نظرة استراتيجية وخطط محكمة للنهوض بمختلف القطاعات، ومختلف مناحي الحياة، وهذا شيء يثلج الصدر، مستكملًا: "ولا نملك إلا أن ننوه به ونشيد به، ونهنئ مصر قيادة وحكومة وشعبًا على هذه الإنجازات الكبيرة التي تحققها".





وأوضح السفير المغربي، أنه كلما كانت مصر مزدهرة وماضية في طريق النمو كلما عاد ذلك بالخير على المنطقة والدول العربية بصفة عامة، مضيفًا: "ونحن في مسار مماثل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، ونحن نلتقي مع مصر في العديد من الاستراتيجيات، لأنها مبنية على الجد وروح المسؤولية والمصير المشترك".



