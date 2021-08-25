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أمطار ورياح.. تفاصيل حالة طقس الخميس

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بيانًا تكشف فيه تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.


حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا (40%) على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر (سانت كاترين- شلاتين- حلايب) على فترات متقطعة.

الكلمات المفتاحية

الطقس الخميس الارصاد

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