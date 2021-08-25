أمطار ورياح.. تفاصيل حالة طقس الخميس



- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا (40%) على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر (سانت كاترين- شلاتين- حلايب) على فترات متقطعة.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بيانًا تكشف فيه تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.حالة الطقس نهارًا:- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.حالة الطقس ليلًا:- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.الظواهر الجوية:- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.