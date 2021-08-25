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أحمد موسى: المنتزه سيصبح مقصدا سياحيا عالميا بعد التطوير (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن حدائق قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية ستصبح متاحة لجميع المصريين بعد أن كانت حكرًا على فئة معينة، لافتَا إلى أن ما يحدث في المنتزه سيجعله مقصدا سياحيا عالميا بسبب عمليات التطوير.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الفترة المقبلة ستشهد اتاحة تأجير كبائن بالمنتزه، مقابل مبلغ مالي لكل المواطنين بعد أن كان محظور الاقتراب منها.

ولفت إلى أنه شاهد أعمال تنفيذ مطاعم داخل مياه البحر المتوسط في المنتزه بالإسكندرية، معقبًا:" هناك عمليات تطوير على أحد مستوى في المنتزه، وسيتم افتتاح مطاعم والكثير من المنشآت الفترة المقبلة"
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الكلمات المفتاحية

تطوير المنتزه المنتزه أحمد موسى

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