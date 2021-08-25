شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن

وحضر من نجوم الرياضة العزاء، حسام غالي قائد الأهلي السابق، وعصام الحضري نجم الأهلي ومصر السابق، والإعلامي إبراهيم فايق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ووليد سليمان نجم القلعة الحمراء.





كما حضر العزاء كل من وائل رياض لاعب الأهلي السابق، وحمادة صدقي مدرب سموحة السابق، وطارق حامد نجم الزمالك ومنتخب صمر، وجمال حمزة لاعب الزمالك السابق، وإسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق ومقدةم البرامج في قناة الأهلي.