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شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
بلال أحمد
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حضر الدكتور مصطفي ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، عزاء والدة الكابتن أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بساحة مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحضر عدد من نجوم المجال الرياضي عزاء والدة أحمد حسن لاعب النادي الأهلي والزمالك وكابتن منتخب مصر الأسبق.
 
وحضر من نجوم الرياضة العزاء، حسام غالي قائد الأهلي السابق، وعصام الحضري نجم الأهلي ومصر السابق، والإعلامي إبراهيم فايق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ووليد سليمان نجم القلعة الحمراء.

كما حضر العزاء كل من وائل رياض لاعب الأهلي السابق، وحمادة صدقي مدرب سموحة السابق، وطارق حامد نجم الزمالك ومنتخب صمر، وجمال حمزة لاعب الزمالك السابق، وإسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق ومقدةم البرامج في قناة الأهلي.
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن
شاهد بكاميرا الفجر - مصطفي ثابت يحضر عزاء والدة أحمد حسن

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مصطفي ثابت عزاء والدة أحمد حسن الزمالك الاهلي أحمد حسن

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