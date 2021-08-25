ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل الجولة الأخيرة

تصدر ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، قبل الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.





ترتيب هدافى الدورى المصرى





وتساءل جمهور الكرة المصرية عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعدما انتهت مباراة الأهلي والجونة، ولقاء الزمالك والإنتاج الحربي ولاسيما بعد تسجيل محمد شريف.





شريف يتصدر ترتيب هدافى الدورى المصرى





واعتلى محمد شريف مهاجم فريق الاهلى ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز بـ20 هدف بعد انتهاء مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري، بعدما نجح في التسجيل.





ترتيب هدافى الدورى المصرى وتتويج الزمالك





وتوج الزمالك بلق الدوري رقم 13 له في تاريخه بعدما فاز على الإنتاج الحربي بهدفين إلا أن محمد شريف لايزال يتصدر ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل المباراة الأخيرة.





تعثر الأهلي و ترتيب هدافى الدورى المصرى





وتعثر الأهلي في المباراة التي لعبها أمام الجونة في المباراة التي سجل فيها محمد شريف متصدر ترتيب هدافى الدورى المصرى ليتأكد فوز الزمالك باللقب.





قائمة ترتيب هدافى الدورى المصرى





تصدر محمد شريف ترتيب هدافى الدورى المصرى برصيد 20 هدفاً، ويأتي خلفه مصطفى فتحي لاعب سموحة بـ16 هدف، وأحمد ياسر ريان بـ15 هدف، وعمر كمال صاحب الـ13 هدف.



