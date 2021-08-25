غادة عبدالرازق تطبخ وتغسل.. والجهور "ست بيت شاطرة"

نشرت النجمة غادة عبدالرازق، صورة جديدة لها منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد قيامها بواجباتها المنزلية من الطبيخ والغسيل.









وعلقت غادة عبدالرازق على الصورة قائلة: "بقالي كتير منزلتش صورة ياله واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه" معقبة على تلك الكلمات بالرموز الضاحكة.





ولاقت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي وإنهالوا بالتعليقات وكان من بينهم" منورة بكل ظروفك" "قمر يا غادة" "ست بيت شاطرة" "أشطر واحدة تطبخ".





ويذكر أن أخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "سلطانة المعز" والذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية.







