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لخطورته الداهمة.. إخلاء عقار آيل للسقوط في باب الشعرية بالقاهرة (صور)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أخلت أجهزة حي باب الشعرية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أحد العقارات المكائنة بالمنطقة، تمهيدًا لإزالته، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ قرارات الهدم والمنازل الآيلة للسقوط، حفاظا على أرواح المواطنين.

وكشف مصدر مسوؤول بحي باب الشعرية، لبوابة "الفجر"، أن قرار إزالة العقار، جاء نتيجة تهديده لحياة المواطنين، سواءً السكان أو المارة، بسبب حالته الإنشائية المتدهورة.

وأوضح المصدر أن العقار الذي صدر له قرار الإخلاء، هو العقار رقم 11 الكائن بشارع خوخة القرماني، وتم تنفيذ القرار وخروج السكان ومتعلقاتهم وتسليمه للمقاول لحي الهدم الكلي.
لخطورته الداهمة.. إخلاء عقار آيل للسقوط في باب الشعرية بالقاهرة (صور)
لخطورته الداهمة.. إخلاء عقار آيل للسقوط في باب الشعرية بالقاهرة (صور)
لخطورته الداهمة.. إخلاء عقار آيل للسقوط في باب الشعرية بالقاهرة (صور)
لخطورته الداهمة.. إخلاء عقار آيل للسقوط في باب الشعرية بالقاهرة (صور)
لخطورته الداهمة.. إخلاء عقار آيل للسقوط في باب الشعرية بالقاهرة (صور)
لخطورته الداهمة.. إخلاء عقار آيل للسقوط في باب الشعرية بالقاهرة (صور)

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محافظة القاهرة باب الشعرية اخلاء عقار اخبار مصر اخبار القاهرة

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