تعرف على رسالة شيكابالا لجماهير الزمالك عقب التتويج بالدوري

تصدر اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا كابتن الزمالك، اليوم الأربعاء، المواف الـ25 من أغسطس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الفوز بالدوري.





شيكابالا





واحتفى جمهور نادي الزمالك بقائد الفريق شيكابالا الذي يعتبروه أسطورة كروية كبيرة بالنسبة إليهم وتعني لهم الكثير، رغم الأرقام المخيبة التي حققها اللاعب مع فريقه.





رسالة شيكابالا





ووجه شيكابالا رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء عقب التتويج ببطولة الدوري المصري، عبر رسالة كتبها على حسابه الرسمي على موقع الغريدات "تويتر".





تغريدة شيكابالا





وغرد شيكابالا على "تويتر" مهنئاً جمهور الزمالك قائلاً: "مبروك لجمهور الزمالك العظيم بطولة الدوري، وإن شاء الله نفرحكوا في البطولات الجاية.. إهداء إلى أرواح العشرين شهيد، عمرو حسين وأبو ميدو وكل شهدائنا".





ما قدمه شيكابالا مع الزمالك





وساهم شيكابالا رفقة زملائه في فوز الزمالك لقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه، عقب الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في لقاء أقيم مساء الثلاثاء على ملعب "الدفاع الجوي" في الجولة قبل الأخيرة.





تتويج شيكابالا





وجاء تتويج شيكابالا مع الزمالك بالدوري قبل نهاية المسابقة المحلية بأسبوع حيث من المقرر أن تقام الجولة الختامية ضد فريق البنك الأهلي مساء الجمعة المقبل بينما ياعب الأهلي أسوان.





شيكابالا يقود الزمالك





ونجح شيكابالا في قيادة الزمالك لتحقيق اللقب الغائب منذ 6 سنوات وفي رصيده من نقاط 79 وبفارق ست نقاط عن الوصيف فريق الأهلي والذي تعثر خلال هذه الجولة بالتعادل ضد الجونة على ملعب الأخير.



