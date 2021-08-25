كل ما تريد معرفته جوائز الأفضل في أوروبا والمرشحين لها

بعد أقل من ثلاثة شهور على المواجهة المثيرة بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، سيتجدد السباق بين تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ولكن بطابع خاص حيث يتصارع ثلاثة من لاعبو الفريقين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي.





ويعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن جوائزه لاختيار الأفضل في الموسم الماضي خلال حفل مراسم سحب قرعة دور المجموعات في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا ، والذي يقام غدا الخميس في مدينة اسطنبول التركية.





ويشهد الحفل غدا الكشف عن الفائزين بـ12 جائزة مختلفة نصفها للرجال ونصفها على مستوى السيدات ، حيث توزع غدا جوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدرب كرة نسائية على مدار الموسم الماضي.





كما توزع جوائز أفضل حارس وحارسة مرمى وأفضل مدافع ومدافعة وأفضل لاعب ولاعبة خط وسط وأفضل مهاجم ومهاجمة في الموسم الماضي.





وتجتذب جائزة أفضل لاعب الاهتمام الأكبر من بين جميع الجوائز التي سيعلن عن أصحابها غدا حيث يتنافس عليها ثلاثة لاعبين ينتمون ساهموا بقدر هائل في بلوغ تشيلسي ومانشستر سيتي نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يحرز تشيلسي اللقب على حساب مانشستر سيتي.





وللعام الثاني على التوالي ، تخلو القائمة النهائية للمرشحين لهذه الجائزة من اللاعبين الكبيرين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما فرضا نفسيهما لسنوات طويلة على القائمة النهائية بتواجد أحدهما على الأقل في القائمة النهائية منذ بداية تقديم الجائزة في موسم 2010 / 2011 .





كما تخلو القائمة النهائية للمرشحين هذا العام من البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني ، والذي أحرز الجائزة في نسختها السابقة (2019 / 2020) .





واللاعبون الثلاثة في القائمة النهائية التي سيتم الاختيار منها غدا هم :





البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) : واحتل دي بروين المركز الثاني في الصراع على الجائزة بالموسم السابق خلف ليفاندوفسكي ، واستحق اللاعب أن يكون في القائمة النهائية للعام الثاني على التوالي بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي وبلغ نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.





الإيطالي جورجينهو (تشيلسي) : لعب جورجينهو دورا بارزا في فوز تشيلسي بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي ولم يغب إلا عن مباراة واحدة فقط في مسيرة الفريق نحو اللقب ، كما لعب دورا بارزا في فوز المنتخب الإيطالي بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي اختتمت الشهر الماضي ليكون عاشر لاعب فقط في التاريخ ينجح في حصد اللقبين في عام واحد.





الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي) : لعب دورا بارزا في فوز تشيلسي بلقب دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الماضي وأنهى مسيرته في البطولة بشكل رائع بعدما أحرز جائزة أفضل لاعب في كل من مباراتي تشيلسي أمام ريال مدريد الإسباني بالدور قبل النهائي كما فاز بنفس الجائزة في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي.





وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الجائزة التي ينحصر فيها الصراع بين ثلاثة من لاعبي خط الوسط.





وفي جائزة أفضل لاعبة ، تتنافس ثلاثة لاعبات من فريق برشلونة الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في الموسم الماضي وهن جيني هيرموسو وليكي ميرتنز وأليكسيا بوتيلاس.





وفي جائزة أفضل مدرب ، يبدو التكهن بهوية الفائز أمرا صعبا للغاية نظرا لأن كلا من المدربين الثلاثة في القائمة النهائية ترك بصمة رائعة في الموسم الماضي ، والمدربون الثلاثة هم :





الإسباني جوسيب جوارديولا : قاد فريق مانشستر سيتي إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه كما قاد الفريق للفوز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بخلاف قيادته للفريق إلى النهائي الأول في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال الأوروبي.





الإيطالي روبرتو مانشيني : لعب مانشيني دورا بارزا في إعادة الاتزان إلى المنتخب الإيطالي بعد توليه المسؤولية عقب فشل الفريق في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا حتى قاد الفريق إلى الفوز بلقب يورو 2020 علما بأنه قاد الفريق أيضا للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 34 مباراة.





الألماني توماس توخيل : بعد رحيله عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي ، أحدث توخيل تحولا هائلا وكبيرا في مسيرة تشيلسي بالموسم الماضي حيث حل مكان فرانك لامبارد في تدريب الفريق بداية من 26 يناير الماضي ، ونجح في إعادة الاتزان للفريق حتى قاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ليحقق معه ما فشل فيه مع سان جيرمان قبلها بشهور عندما خسر مع الفريق الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري الأبطال الأوروبي بموسم 2019 / 2020 .





وفي جائزة أفضل مدرب كرة قدم نسائية ، يتنافس الإسباني لويس كورتيس الذي قاد برشلونة إلى لقب دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الماضي ، قبل استقالته من تدريب الفريق ، مع السويدي بيتر جيرهاردسون المدير الفني للمنتخب السويدي والإنجليزية إيما هايس المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي.





وجاءت القوائم النهائية لباقي الجوائز كالآتي :





أفضل حارس مرمى : البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)- البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي الإنجليزي) .





أفضل مدافع : الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)- البرتغالي (مانشستر سيتي)- الألماني أنطونيو روديجير.





أفضل لاعب خط وسط : البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)- الإيطالي جورجينهو (تشيلسي)- الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي) .





أفضل مهاجم : النرويجي إيرلنج هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني)- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني)- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) .





أفضل حارسة مرمى : آن كاترين بيرجر (تشيلسي)- كريستياني إندلر (باريس سان جيرمان)- ساندرا بانيوس (برشلونة الإسباني) .





أفضل مدافعة : ماجدالينا إريكسون (تشيلسي)- مابي ليون (برشلونة)- إيريني باريديس (باريس سان جيرمان) .





أفضل لاعبة خط وسط : آيتانا بونماتي (برشلونة)- جي سو يون (تشيلسي)- أليكسيا بوتيلاس (برشلونة) .





أفضل مهاجمة : كارولين جراهام هانسن (برشلونة)- جيني هيرموسو (برشلونة)- ليكي ميرتنز (برشلونة) .



