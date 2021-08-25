غرفة عجمان تبحث التعاون التجاري مع البوسنة والهرسك

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع وفد من جمهورية البوسنة والهرسك برئاسة معالي مصطفى روزنيتش رئيس وزراء كانتون " أونا سانا " في جمهورية البوسنة والهرسك، سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي .





جاء ذلك خلال زيارة الوفد الذي ضم معالي نيجار كادريك وزير اقتصاد الكانتون لمقر الغرفة حيث كان في استقباله سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في الغرفة.





وتم خلال الزيارة استعراض السبل المناسبة لفتح آفاق الأعمال وقنوات للتبادل التجاري في إطار سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها دولة الإمارات والانفتاح على الاستثمارات الخارجية وتوجيه القطاع الخاص للتوسع والعمل على تنويع الاستثمار لضمان استدامة التنمية والتطور الاقتصادي.





وأكد سعادة عبدالله المويجعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان على عمق العلاقات الثنائية والاقتصادية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية البوسنة والهرسك، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تسهم بتطوير أطر التعاون وآفاق التجاري وتبادل الفرص الاستثمارية بما يخدم التنمية الاقتصادية للطرفين.





وأبدى استعداد غرفة عجمان لدعم الشركات المستثمرة في مجالات صناعة الغذاء، والتكنولوجيا، والقطاع العقاري، والسياحة العلاجية والترفيهية وغيرها من الصناعات في تأسيس مشروعاتهم الاستثمارية والتعاون بين الشركات والمصانع في البلدين .





واستعرض سعادة رئيس غرفة عجمان خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات وعجمان والتسهيلات التي تقدمها الغرفة لدعم بيئة الأعمال في الإمارة بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لتوفير التسهيلات لضمان إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للأعمال تعزز المكانة التنافسية للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار.





من جانبه، قال محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية بالغرفة: " تأتي هذه الزيارة في إطار حرص غرفة عجمان، وسعيها المتواصل لدعم أعضائها وتمكينهم من النفاذ إلى أسواق جديدة، وتوفير منصة يمكن من خلالها استعراض الفرص الاستثمارية، وتبادل الأفكار حول أفضل السبل التي من شأنها تطوير آفاق ومجالات التعاون التجاري وتحقيق شراكة تخدم مصلحة الطرفين".