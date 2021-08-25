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وديا.. فوز بايونيرز على ميجاسبورت

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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إفتتح بايونيرز الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى ودياته إستعدادا للموسم الجديد بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد أمام ميجاسبورت فى المباراة التى أقيمت باستاد شربين الرياضى.

حقق هدفى بايونيرز حسن صاروخ الوافد الجديد لبايونيرز بينما سجل هدف ميجاسبورت الوحيد المهاجم مصطفى المكاوى وسجلت الأهداف فى الشوط الأول من اللقاء.

وأشرك المديرين الفنيين لفريق بايونيرز مصطفى مرعى و ميجاسبورت أحمد سند العديد من اللاعبين على مدار شوطى اللقاء من أجل تجربة جميع العناصر الجديدة والقديمة بالفريق.

جدير بالذكر أن فريق بايونيرز الصاعد حديثا للقسم الثانى قد وقع إختياره ستاد شربين ليستقبل مبارياته بالموسم الجديد.

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