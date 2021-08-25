الإمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الكونغو الديمقراطية





أكد معالي كريستوف لوتوندولا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية حرص بلاده على التعلم من النموذج الاقتصادي في دولة الإمارات عن طريق نقل المعرفة والخبرات الفنية الإماراتية في جميع المجالات سواء الاقتصادية والتجارية والإدارية لنظرائهم في الكونغو وحرص بلاده على جذب الاستثمارات الإماراتية .. مبديا إعجابه الشديد بالنموذج الاقتصادي الناجح في الدولة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية في مكتب اتحاد الغرف بدبي بحضور الوفد المرافق لمعاليه وسعادة هزاع محمد خرصان القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية رواندا وسفير غير مقيم لدى جمهورية الكونغو الديموقراطية.





وأوضح معاليه أن اللقاء مع اتحاد الغرف في الدولة يهدف لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعتبر أحد أكبر الدول الأفريقية مساحة وتتميز بموقعها المميز ومواردها المتنوعة .





وحث معاليه على ضرورة توقيع مذكرة تعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري وتبادل الخبرات الاقتصادية والمعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتشريعات التي تحكم العمليات التجارية في كلا البلدين· من جهته أكد سعادة حميد محمد بن سالم حرص غرف الدولة على تعزيز علاقاتها التجارية مع كافة الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال في دول العالم بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ونظرائهم خاصة في القارة الأفريقية ومنها جمهورية الكونغو الديمقراطية وفتح قنوات اتصال بينهما لتعزيز المزيد من التعاون وعقد الشراكات الاقتصادية· وأشار إلى أن غرف التجارة في الدولة شاركت خلال السنوات الأخيرة في تنظيم عدد من المعارض التجارية في بعض الدول الأفريقية .. لافتا إلى أن هناك خطة لتنظيم عدد آخر من المعارض خلال الفترة المقبلة بغرض فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وإعادة التصدير إلى الأسواق الأفريقية باعتبار الإمارات مركزا عالميا لإعادة التصدير.





وأشار إلى أهمية تطوير حركة النقل الجوي بين الإمارات والكونغو الديمقراطية لإنعاش حركة انسياب السلع وتسهيل سفر أصحاب الأعمال والبعثات التجارية .