الإسكندرية تبدأ استعدادتها لاستقبال موسم الأمطار (صور)

حشد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء عمرو الغريب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، خلال مؤتمر موسع اليوم، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة من أجل الاستعداد المبكر لاستقبال موسم الأمطار القادم، وما تم تنفيذه لمواجهة التحديات التي تعرضت لها المحافظة خلال النوات الشديدة بالعام الماضي. في إطار رفع درجة الاستعدادات المكبرة لاستقبال موسم شتاء 2021 2022 مع مطالبة شركة الصرف الصحي بالإعلان عن المخطط الاستراتيجي للتعامل خلال موسم الشتاء بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتحديد المسئوليات والاختصاصات.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة،، ورؤساء شركات المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية.



وأكد المحافظ أن ملف الأمطار ومواجهة النوات من أولى الملفات التي تعمل عليها المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تكليف الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ بهذا الملف والتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية، ووضع الخطوط العريضة ومتابعة استعدادات الجهات كلا علي حدي للتعامل مع موسم الأمطار.



وأشار المحافظ إلى أن الجهات التنفيذية نجحت بشكل جيد خلال موسم شتاء العام الماضي بتخفيف حدة المشاكل الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة بالرغم من كثافة الأمطار التي وصلت في بعض الأحيان إلي 10 مليون متر مكعب.



وكلف الشريف نائب المحافظ بالتنسيق لوضع نتائج شاملة ووضع خريطة كاملة تفصيلية موضح بها الدور المنوط به كل جهة تنفيذية للتعامل مع نوات الأمطار الغزيرة قبل وبعد النوات وفقًا للامكانيات المتاحة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي أوجه للقصور وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تقصير في ذلك.



من جانبه؛ شدد اللواء عمرو الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية، مطالبا بوضع حلول لكافة المشاكل المتعلقة بالاستعداد لنوات الشتاء القادم من خلال وضع خطة عاجلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.