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تعثر جديد لأهلي جدة في الدوري السعودي أمام ضمك

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، من جديد في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سقط في فخ التعادل من جديد للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم أمام ضمك.

وتعادل أهلي جدة أمام ضمك، إيجابيًا بهدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح التهديف، الحسن نداو، في الدقيقة 18، من صناعة نوح الموسى، لصالح أهلي جدة، فيما أدرك العربي هلال سوداني، هدف التعادل لفريق ضمك في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف من الجانبين، لينتهي بما انتهى عليه الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ضمك إلى 4 نقاط، محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما رفع أهلي جدة رصيده إلى3 نقاط محتلًا المركز التاسع.

الكلمات المفتاحية

ضمك الدوري السعودي الأهلي

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