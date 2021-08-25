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النيابة عن المتهم بالسير عكس الاتجاه: عثر بحوزته على مادة تشبه المخدرات

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أكدت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام أن تفتيش قائد المركبة المتهم بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدائري، أسفر عن العثور على مادة بيضاء تشبه مادةً مُخدِّرة.

وباستجواب المتهم ردَّد عبارات غير مفهومة، فسألت «النيابة العامة» شقيقه فشهد بأن المذكور لا يُعاني من أية أمراض عقلية أو ذهنية، ولم يرَهُ على تلك الحالة من قَبلُ، فأعادت «النيابة العامة» استجوابه في اليوم التالي فأنكر ما أُسند إليه من اتهام مدعيًا عدم تذكره لما حدث بشأن الواقعة، وعاد ليردد بعبارات غير مفهومة، وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.  

الكلمات المفتاحية

مخدرات النيابة السير عكس الاتجاه

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