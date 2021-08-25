النيابة تقرر عرض المتهم بالسير المخالف على الطب الشرعي

قررت «النيابة العامة» بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، عرض المتهم بقيادة مركبة عكس الاتجاه بالطريق الدائري على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينتي دم وبول منه لبيان مدى تعاطيه أية موادّ مخدِّرة.



وكذا عرضه على «القاضي الجزئي» لاستصدار أمر بوضعه تحت الملاحظة بإحدى دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية، وفحص المادة المضبوطة بحوزة المتهم لبيان كُنهها.



كما أمرت «النيابة العامة» بضبط المستندات التي حصل المتهم بموجبها على رخصة قيادة لفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.



