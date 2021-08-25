Advertisements

خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شهدت جامعة المنصورة ميلاد اكتشاف جديد لحوت برمائي يرجع تاريخه إلى أكثر من ٤٣ مليون عامًا بعد نشره بمجله بيوليجية عالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات، في تصريح ولقاء خاص مع "الفجر" أن الجسم تم استخراجه منذ عام 2008 من واحة الفيوم، بواسطة الدكتور محمد سامح، من جهاز شؤون البيئة، وبدأ العمل عليه في عام 2017، ضمن رسالة ماجستير للباحث عبدالله جوهر، ضمن مجموعة طلاب «سلام لاب» بالجامعة.

وأضاف أستاذ الحفريات أنه خلال تلك الفترة، التي تقارب 4 أعوام، تم إجراء قراءات ومقارنات ووصف تفصيلي وبرامج، لتحديد شجرة أنساب الحوت المعثور عليه، وتبين أنه جنس ونوع جديد لم يكتشف من قبل.

وأوضح مدير مركز المنصورة للحفريات، أن الأجزاء المعثور عليها من الحوت هي فقرات عنقية وصدرية، وجمجة شبه كاملة، وبعض الضلوع عليها أثار «عض»، نتيجة افتراس أسماك القرش له بعد نفوقه.

وأشار عبدالله جوهر، طالب دراسات عليا بجامعة المنصورة، وأحد أعضاء الفريق البحثي، إلى أن الحوت المكتشف أكثر قدمًا من الأهرامات والفراعنة، ويرجع عمره إلى ماقبل 43 مليون عام.

وأضاف أنه تم العثور على الجمجمة، وعظام الفك السفلي، وفقرات من العنق والصدر، وأطلق عليه اسم «فيوميسيتس أنوبيس"، موضحًا أن «فيومي» نسبة إلى واحة الفيوم مكان العثور عليه، و«سيتس» تعني حوت باللاتيني، و«أنوبيس» هو إله التحنيط عند قدماء المصريين.

وأوضح جوهر، أن التسمية جاءت اعتزازًا بالثقافة المصرية القديمة، وتم اختيار إسم إله التحنيط، لوجود تشابه في الشكل الظاهري لجمجمة الحوت مع جمجمة الإله، لافتًا إلى أنه بدراسة الصفة التشريحية للحوت، تبين أنه كان شرسًا جدًا، ويتغذى على عدد كبير من الفرائس، وكان يعتبر إله الموت لديهم.

وأكد عضو فريق اكتشاف الحوت البرمائي، أنه يتضح من دراسة الأسنان المعثور عليها، أنه كان يتغذى على الكائنات ذات الأجسام الكبيرة، مثل أسماك المنشار، والحيتان.

وفي النهاية أكد رئيس مركز الحفريات أن المركز بجامعة المنصورة به العديد من الاكتشافات سيعلن عنها تباعا.
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)
خاص| تفاصيل الاكتشاف النادر لحوت برمائي عمره 43 مليون عام (فيديو وصور)

الكلمات المفتاحية

حوت عمره 43 مليون عام حوت برمائي الفيوم أستاذ حفريات

أخبار تهمك

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

باريس يرد بقوة على عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ 17 دقيقة

الزمالك يدخل في مفاوضات جادة لضم ثلاثي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

7 تغييرات دفعة واحدة .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان

منذ ساعتين و 15 دقيقة

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يومين

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقد مع نجم الفريق بشكل رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ ساعة و 14 دقيقة

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ 12 دقيقة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يومين

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 22 ساعة

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - جلسة نارية في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - نجم آخر يقترب من الرحيل عن الأهلي نهائيًا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

جامعة المنصورة تسجل اكتشافا حفريا عالميا جديدا لفريق بـ"الحفريات الفقارية"

جامعة المنصورة تكتشف حفرية جديدة عمرها ١٠٠مليون سنة (صور)

اكتشافات جديدة لمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بالصحراء الشرقية

جامعة المنصورة تحصد ذهبية كرة القدم الخماسية للطالبات في نهائي الجامعات المصرية

جامعة المنصورة تشارك بـ ٥ أبحاث في أكبر مؤتمر للحفريات باستراليا

بين قطع الرخام في شق التعبان.. العثور على حفرية لـ"حوت جديد" بالمصادفة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

07:50 م

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

07:51 م

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

08:26 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements