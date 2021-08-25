هل تحدث تجلطات دموية للمتعافين من كورونا؟.. مدير قصر العيني يجيب (فيديو)



وقال "الحديدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي" اليوم الأربعاء، إن هذه الدراسة تُحذر من مخاطر مضاعفات ما بعد التعافي من كورونا وخطورة التعرض لبعض التجلطات.



وأشار إلى أنه هناك ضرورة لإنشاء عيادات ما بعد الكورونا لمتابعة حدوث التجلطات والتي تتحدد نسبتها وفق حالة الإصابة، حيث أن الإصابات بكورونا ما بين البسيطة إلى متوسطة يقل فيها حدوث التجلطات، فيما ترتفع في حالات الإصابة ما بين المتوسطة والشديدة ولذلك لابد من الحصول على أدوية سيولة في هذه الحالة.



وناشد المواطنين بالإقبال على الحصول على التطعيم، مستطردًا "التطعيم آمن وفعال في الحماية من مضاعفات كورونا وما بعد الإصابة وحدوث تجلطات، لأن الإصابة بكورونا أخطر بكثير من أي حاجة أخرى".

