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نيجيريا: توقيع اتفاق للتعاون العسكري مع روسيا

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت السفارة النيجيرية في موسكو الأربعاء، أن نيجيريا وروسيا وقعتا اتفاقاً للتعاون العسكري يوفر الإطار القانوني للتزود بالعتاد العسكري وتدريب القوات.

وقالت السفارة في بيان: "الاتفاق على التعاون العسكري الفني بين البلدين يوفر إطار عمل قانونياً للتزود بالعتاد العسكري، وبنوداً لخدمات ما بعد البيع وتدريب الأفراد في مؤسسات تعليمية مختصة ونقل التكنولوجيا إضافة لأمور أخرى"، واصفة الاتفاق بأنه تطور كبير في العلاقات الثنائية بين أبوجا وموسكو.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري أبدى اهتماماً بتوقيع مثل هذا الاتفاق مع روسيا منذ عام 2019 عندما التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة روسية إفريقية.

وأفاد السفير النيجيري لدى روسيا وقتها، بأن ذلك يمكن أن يساعد في التغلب على حركة "بوكو حرام" في شمال شرقي البلاد، والتي لا تزال تمثل معضلة كبرى في المنطقة.

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