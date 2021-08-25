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عضو بـ"الشيوخ": صندوق تكريم الشهداء يحظى باهتمام الرئيس

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دور صندوق تكريم الشهداء، قائلة إن صندوق تكريم الشهداء يقوم بدور كبير تجاه ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم، مشيرة إلى أن دور الصندوق عظيم ولا يشمل مصابي العمليات الحربية أو رجال القوات المسلحة، ولكنه يشمل الضحايا من الشهداء من أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين أيضًا.

وأشارت "هيام" في مداخلة هاتفية لفضائية "TeN" اليوم الأربعاء، إلى أن الصندوق يحظى برعاية كبيرة واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي مباشرة، ويتبع لدولة رئيس الوزراء مباشرة، وذلك نظرًا لاهتمام القيادة السياسية به، موضحة أن الأسبوع الماضي شهد اجتماع بين الرئيس السيسي وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ووجه بزيادة الاهتمام بالصندوق وأن يتم صرف المبالغ المالية للشهداء التي يقدمها الصندوق كدفعة واحدة.

وأكدت أن من أهم مبادئ الصندوق هو المساواة بين كل الشهداء في الوطن سواء المدنيين أو العسكريين أو رجال الشرطة في كافة الامتيازات أو الحقوق التي يقدمها الصندوق.

الكلمات المفتاحية

نسيقية شباب الاحزاب صندوق تكريم الشهداء السيسي

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