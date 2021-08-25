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بشرة سارة لجماهير بايرن ميونيخ قبل مواجهة هيرتا برلين

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصبح بإمكان نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم استقبال نحو 25 ألف مشجع في استاد "أليانز أرينا" خلال المباراة المقررة أمام هيرتا برلين يوم السبت المقبل ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني (بوندسليجا)، وفقا للتغييرات الجديدة في القواعد المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان بايرن ميونخ قد استقبل 20 ألف مشجع خلال مباراته أمام كولون يوم الأحد الماضي، لكن سلطات ولاية بافاريا تسمح الآن بحضور الجماهير بنسبة 50 % من سعة المدرجات، طبقا للتغييرات في القواعد، وهو ما يصل إلى 25 ألف مشجع في أليانز أرينا.

ويشترط للحضور أن يقدم المشجع ما يثبت أنه تلقى التطعيم باللقاح المضاد للفيروس أو ما يثبت تعافيع من العدوى أو تقديم نتائج سلبية لفحص كورونا حديث.

وأعلن بايرن ميونخ اليوم الأربعاء أن تذاكر لا تزال متاحة للمباراة أمام هيرتا برلين.

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