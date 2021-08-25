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هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها في المصيف (صور)
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:48 م
رنا حسين
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نشرت الفنانة هيفاء وهبي، مجموعة جديدة من صورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
تألقت الفنانة هيفاء وهبي، في مجموعة صور جديدة وهي تستمتع بأجازتها الصيفية فى "مراسي" وظهرت فى الصور بفستان ابيض منقوشاً بالورود.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي هو مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.
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