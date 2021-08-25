هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها في المصيف (صور)

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، مجموعة جديدة من صورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









تألقت الفنانة هيفاء وهبي، في مجموعة صور جديدة وهي تستمتع بأجازتها الصيفية فى "مراسي" وظهرت فى الصور بفستان ابيض منقوشاً بالورود.







