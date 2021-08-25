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العراق يوقع اتفاقا مع شركة صينية لبناء محطات للطاقة الشمسية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
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قال مجلس الوزراء العراقي الأربعاء 25 أغسطس، إن العراق وقع اتفاق مبادئ مع شركة PowerChina الصينية بشأن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بسعة 2000 ميجاوات.

وأضاف مجلس الوزراء في تغريدة أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بسعة 750 ميجاوات.

وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق انقطاعات تستمر لساعات كل يوم على مدار العام، لكن نقص الإمدادات يتفاقم أثناء أشهر الصيف الحارة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 مئوية وتعتمد الأسر على أجهزة تبريد الهواء.

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